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Квят: хотел бы провести боксёрский поединок

Квят: хотел бы провести боксёрский поединок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об увлечениях, напомнив болельщикам, что в последнее время увлекается игрой на гитаре и занятиями боксом.

«Очень важно любить то, что делаешь. Нужно испытывать страсть к своему делу, вкладывать в него время, силы и энергию. Но всегда нужно искать баланс. У меня есть несколько хобби. Увлекаюсь игрой на гитаре, мне очень нравится заниматься боксом, постоянно пытаюсь стать лучше. Бывает, после дерьмового дня выходишь на ринг, проводишь спарринги — и всё забывается.

Список желаний? Хотелось бы посетить гонку NASCAR, попасть на концерт Kings of Leon и провести боксёрский поединок по правилам любительского бокса.

Участвую в гонках Формулы-1, потому что, когда пилотирую, появляется ощущение, что я действительно умею делать что-то лучше других", — рассказал Квят в видео, размещённом на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Соответствующую запись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в социальной сети.

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