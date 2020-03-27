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Петров отметил 9-летие подиума в Формуле-1 мотокроссовой тренировкой

Петров отметил 9-летие подиума в Формуле-1 мотокроссовой тренировкой
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров вспомнил о лучшем результате в Ф-1. Девять лет назад, 27 марта 2011 года, он занял третье место на Гран-при Австралии. Россиянин решил отметить знаменательное событие мотокроссовой тренировкой, о чём рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».

«Решил отметить свой подиум тренировкой на мотокроссе. А вообще, всю неделю буду находиться дома, побольше бывать в лесу, к чему тоже всех призываю. Поберегите себя и своих близких. Будьте дома, набирайтесь сил, гуляя по лесу! И поменьше общения! Давайте избавимся от этого безумного вируса, соблюдая все необходимые меры предосторожности», — написал Петров.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

Напомним, Петров выступал в Формуле-1 с 2010 по 2012 год и принял участие в 58 этапах.

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