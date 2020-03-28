Бинотто не исключил, что сезон Формулы-1 завершится в январе 2021 года

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о ходе переговоров между командами, ФИА и боссами Формулы-1 по поводу календаря нынешнего сезона Ф-1. Функционер не исключил, что из-за переноса старта чемпионата он будет завершён лишь в январе 2021 года. Бинотто также подчеркнул, что обсуждается возможность сокращения гоночных уик-эндов за счёт исключения из них свободных практик по пятницам.
«Команды, боссы Формулы-1 и ФИА обсуждают много разных вариантов. Каждый из них рассматривается всеми сторонами. Есть идея сократить чемпионат или завершить его в январе 2021 года. В нынешней ситуации мы должны быть открыты для любых сценариев, чтобы провести как можно больше этапов.
Мы предоставили руководству Формулы-1 и ФИА карт-бланш, чтобы они могли составить расписание чемпионата как можно быстрее. Изучается вариант с исключением свободных практик по пятницам. Возможно, мы проведём кое-какие этапы в августе. Как бы то ни было, всем надо оставаться готовыми и держать позитивный настрой. Сегодняшние дни требуют гибкости в переговорах и сотрудничества", — приводит слова Бинотто Formula Rapida.
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