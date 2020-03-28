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Окон объяснил, почему он носил маску перед Гран-при Австралии

Окон объяснил, почему он носил маску перед Гран-при Австралии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон объяснил причины, по которым он носил внушительных размеров медицинскую маску перед несостоявшимся Гран-при Австралии. По словам французского гонщика, он боялся, что может не принять участие в гонке.

«Австралия была довольно странной. Я решил надеть маску, когда приехал на трассу в четверг. Прошло 450 дней с тех пор, как я участвовал в гонке в качестве боевого пилота, так что хотел принять все возможные меры, чтобы не пропустить её. Я тренировался всё это время и хотел быть как можно сильнее.

Так что я подумал, что стоит быть осторожным с тем, что происходит вокруг, и быть благоразумным. Я хотел убедиться, что делаю всё для того, чтобы быть максимально готовым к гонке», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста Пабло Элисальде.

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