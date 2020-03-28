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Бергер: Баттон сказал, что хотел бы выступать в DTM

Бергер: Баттон сказал, что хотел бы выступать в DTM
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Босс DTM Герхард Бергер сообщил, что чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон интересовался выступлениями в немецкой кузовной серии.

«Разговаривал с Дженсоном Баттоном в Хоккенхайме. Он сказал, что хотел бы выступать в DTM. В последующих дискуссиях и обсуждениях стало понятно, что он хотел бы продолжить жить в Лос-Анджелесе.

DTM — сложная серия. В ней выступают пилоты высочайшего уровня. Чтобы достичь успеха в ней, нужно постоянно жить в Европе и быть на связи с командой. Не знаю, готов ли к такому Дженсон», — приводит слова Герхарда Бергера Motorsport-Total.

В 2019 году Баттон принял участие в совместной гонке Super GT и DTM в Хоккенхайме. При этом британец покинул Super GT по окончании сезона-2019.

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