Бергер: Баттон сказал, что хотел бы выступать в DTM
Босс DTM Герхард Бергер сообщил, что чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон интересовался выступлениями в немецкой кузовной серии.
«Разговаривал с Дженсоном Баттоном в Хоккенхайме. Он сказал, что хотел бы выступать в DTM. В последующих дискуссиях и обсуждениях стало понятно, что он хотел бы продолжить жить в Лос-Анджелесе.
DTM — сложная серия. В ней выступают пилоты высочайшего уровня. Чтобы достичь успеха в ней, нужно постоянно жить в Европе и быть на связи с командой. Не знаю, готов ли к такому Дженсон», — приводит слова Герхарда Бергера Motorsport-Total.
В 2019 году Баттон принял участие в совместной гонке Super GT и DTM в Хоккенхайме. При этом британец покинул Super GT по окончании сезона-2019.
Читайте также
- 28 марта 2020
-
10:31
-
09:09
-
00:50
- 27 марта 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:38
-
20:58
-
19:42
-
19:23
-
18:12
-
16:24
-
15:53
-
14:30
-
13:08
-
12:11
-
11:46
-
11:06
-
10:44
-
09:49
-
09:20
-
01:51
-
00:13
- 26 марта 2020
-
22:58
-
21:51
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:28
-
16:22
-
15:41
-
14:52
-
14:41
-
14:14
-
14:09
-
13:18
Партнерский контент