Бергер: Баттон сказал, что хотел бы выступать в DTM

Босс DTM Герхард Бергер сообщил, что чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон интересовался выступлениями в немецкой кузовной серии.



«Разговаривал с Дженсоном Баттоном в Хоккенхайме. Он сказал, что хотел бы выступать в DTM. В последующих дискуссиях и обсуждениях стало понятно, что он хотел бы продолжить жить в Лос-Анджелесе.



DTM — сложная серия. В ней выступают пилоты высочайшего уровня. Чтобы достичь успеха в ней, нужно постоянно жить в Европе и быть на связи с командой. Не знаю, готов ли к такому Дженсон», — приводит слова Герхарда Бергера Motorsport-Total.



В 2019 году Баттон принял участие в совместной гонке Super GT и DTM в Хоккенхайме. При этом британец покинул Super GT по окончании сезона-2019.