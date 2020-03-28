Тост отметил, что благодаря коронавирусу команды сэкономят много денег

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выделил положительные вещи в отсрочке перехода на новый технический регламент.



«У всего есть две стороны. Хорошая новость на фоне пандемии коронавируса в том, что нам не нужно заниматься разработкой сразу двух болидов в этом году. До начала 2021 года мы не можем заниматься развитием болида на 2022-й. Это означает, что разработка будет проходить в следующем году с учётом лимита бюджетов. Это важно, мы сэкономим много денег. Работа над двумя болидами — это дорого.



Шасси и элементы подвески прошли омологацию, так что в 2021 году мы сможем работать только над аэродинамикой, передним и задним крыльями, корпусом, понтонами, дефлекторами, днищем и диффузором», — приводит слова Франца Тоста Autosport.