Тост отметил, что благодаря коронавирусу команды сэкономят много денег
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выделил положительные вещи в отсрочке перехода на новый технический регламент.
«У всего есть две стороны. Хорошая новость на фоне пандемии коронавируса в том, что нам не нужно заниматься разработкой сразу двух болидов в этом году. До начала 2021 года мы не можем заниматься развитием болида на 2022-й. Это означает, что разработка будет проходить в следующем году с учётом лимита бюджетов. Это важно, мы сэкономим много денег. Работа над двумя болидами — это дорого.
Шасси и элементы подвески прошли омологацию, так что в 2021 году мы сможем работать только над аэродинамикой, передним и задним крыльями, корпусом, понтонами, дефлекторами, днищем и диффузором», — приводит слова Франца Тоста Autosport.
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