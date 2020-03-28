«Он работал, немножко задрав нос». Петров рассказал о проблемах с первым инженером в Ф-1

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал о проблемах в работе со своим первым гоночным инженером, Марком Слейдом, в команде «Рено».



«Марк, наверное, не до конца меня понял. С Райкконеном он сработался, но по поведению машины я чувствовал, что Слейд недопонимает меня, мои ощущения. Он работал, немножко задрав нос, считал, что знает идеальные настройки. А мне в дебютный сезон, наоборот, нужно было, чтобы инженер работал со мной более детально.



Что ж, такой опыт тоже нужен. В подобной ситуации необходим хороший тренер или менеджер, который проходил через такую школу и может рассказать о подобных нюансах. Тому же Роберту Шварцману, пилоту нашей программы SMP Racing, я рассказывал, как отстоять свои интересы и что делать. Нужно стоять на своём, стучать кулаком по столу. Но я пришёл к этому только на практике, а не благодаря чьему-то совету», — рассказал Виталий Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

7 обгонов разом! Петров объясняет, как выдал один из лучших стартов в истории Формулы-1 С 18-го места на 11-е к первому повороту. Недаром этот старт до сих пор вспоминают даже в соцсетях Формулы-1.