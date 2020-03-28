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Вольф опроверг планы уйти в «Астон Мартин». Ему приписали проблемы с боссом Daimler

Вольф опроверг планы уйти в «Астон Мартин». Ему приписали проблемы с боссом Daimler
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи, что в скором времени может занять пост генерального директора «Астон Мартина». Напомним, ранее подобное мнение высказал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.

«Эта история не соответствует действительности, не планирую становиться генеральным директором „Астон Мартин“, — приводит слова Тото Вольфа F1i.

Между тем в субботу Motorsport-Total сообщил, что Вольф недоволен действиями генерального директора Daimler Олы Каллениуса — шведский функционер вмешивается в дела команды Формулы-1, в частности в решения по вопросам споров с „Феррари“ об их тайном соглашении с ФИА и отмене Гран-при Австралии (Вольф хотел участвовать в гонке, однако после звонка Каллениуса изменил решение).

Инсайдеры в „Мерседесе“ сообщают, что Каллениус не особо хочет работать с Вольфом и намерен сделать большие сокращения бюджета команды, что может сказаться на сумме контрактов как Вольфа, так и Льюиса Хэмилтона.

Контракт Тото Вольфа с „Мерседесом“ истекает в конце 2020 года.

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