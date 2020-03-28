Култхард: спортивные соревнования возобновятся раньше, чем мы думаем

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказал мнение, что в скором времени спортивные соревнования будут возобновлены.
«Я считаю, что спортивные соревнования возобновятся раньше, чем мы думаем. В ближайшее время я бы ждал проведения этапов Формулы-1 без зрителей. А позже болельщики вернутся на трибуны. Я думаю, например, гонка в Зандворте получилась бы отличной даже без зрителей на трибунах», — приводит слова Дэвида Култхарда GPBlog.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
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