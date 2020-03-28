Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко — о пандемии коронавируса: я в группе риска и буду придерживаться рекомендаций

Марко — о пандемии коронавируса: я в группе риска и буду придерживаться рекомендаций
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сменил риторику в отношении проблемы коронавируса. Если в первые недели пандемии функционер призывал не сеять панику, то сейчас заявил, что будет придерживаться всех рекомендаций.

«Конечно, учитывая возраст, я вхожу в группу риска. Придерживаюсь правил и рекомендаций. Естественно, воспринимаю всё серьёзно, ведь я хорошо слышал слова австрийского канцлера. На протяжении следующих нескольких месяцев мы должны быть очень осторожными. Нам следует принимать во внимание все обстоятельства», — приводит слова Марко GPblog.

На сегодняшний день в Австрии зафиксировано почти 8000 случаев заражения опасным заболеванием, 68 из них стали смертельными, ещё 128 человек находятся в критическом состоянии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020