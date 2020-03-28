Марко — о пандемии коронавируса: я в группе риска и буду придерживаться рекомендаций

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сменил риторику в отношении проблемы коронавируса. Если в первые недели пандемии функционер призывал не сеять панику, то сейчас заявил, что будет придерживаться всех рекомендаций.

«Конечно, учитывая возраст, я вхожу в группу риска. Придерживаюсь правил и рекомендаций. Естественно, воспринимаю всё серьёзно, ведь я хорошо слышал слова австрийского канцлера. На протяжении следующих нескольких месяцев мы должны быть очень осторожными. Нам следует принимать во внимание все обстоятельства», — приводит слова Марко GPblog.

На сегодняшний день в Австрии зафиксировано почти 8000 случаев заражения опасным заболеванием, 68 из них стали смертельными, ещё 128 человек находятся в критическом состоянии.