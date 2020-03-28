Штайнер: если сезон отменят, многим командам будет сложно выжить

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что полная отмена сезона Формулы-1 может спровоцировать исчезновение нескольких команд.

«Сколько нужно провести этапов, чтобы команды смогли выжить? Не могу дать точного ответа. Не знаю, сколько мы получаем денег от контрактов с телевидением или от спонсоров чемпионата. Именно поэтому не знаю, сколько гонок нам нужно провести. Точно можно сказать лишь одно: если чемпионат отменят, многим командам будет сложно выжить.

Сейчас Джин Хаас гарантирует выплаты нашим работникам, которые должны оставаться дома. Сидеть без гонок очень непросто, мы наблюдаем за происходящим. Остаётся только ждать дальнейшего развития событий", — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.

Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.