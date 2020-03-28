Бывшая команда Ферстаппена и Леклера на грани банкротства

Команда Формулы-3 Van Amersfoort Racing столкнулась с большими финансовыми проблемами из-за переноса старта сезона, связанного с пандемией коронавируса. Об этом рассказал руководитель голландской конюшни Фриц ван Амерсфорт.
«Существенная разница Формулы-1 и Формулы-3 в том, что у нас все пилоты платят командам. Но сейчас я не могу брать денег с гонщиков, так как у нас нет гонок. Так что мы в тупиковой ситуации. Мы получили кое-какие авансовые выплаты и рассчитываем на них. Но у нас на постоянной основе работает 35 сотрудников и мы должны им и дальше платить зарплату. Пока всё работает, но как долго это затянется — вопрос. Это не должно занять более полугода.
Конечно, сейчас наши расходы сократились. Мы не совершаем перелёты, не платим за гостиницы и так далее. Но суть в том, что мы платежеспособные тогда, когда нам платят пилоты", — приводит слова функционера RTL.
Напомним, что в своё время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Феррари» Шарль Леклер выступали в составе Van Amersfoort Racing.
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