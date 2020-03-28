Квят: Хэмилтон — сильнейший пилот в нынешней Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что на данный момент считает лучшим гонщиком Формулы-1 шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего в составе «Мерседеса».
«Факты говорят сами за себя. Хэмилтон опережает всех. Его уверенность в машине «Мерседеса» просто неиссякаема», — приводит слова Квята Sky Sports.
Напомним, Хэмилтон завоёвывает титул чемпиона мира уже три сезона подряд. В случае победы в сезоне-2020 он станет семикратным чемпионом мира и сравняется по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером.
Старт нынешнего сезона Формулы-1 из-за пандемии коронавируса отложен на неопределённый срок. Команды успели провести лишь презентации болида, съёмочные дни и официальные предсезонные тесты. Новый болид Даниила Квята на трассе можно увидеть здесь.
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