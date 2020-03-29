Алонсо: с выступлением на «Дакаре»-2021 определюсь не раньше осени
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо ещё не определился, будет ли он выступать на ралли «Дакар» в 2021 году. По его словам, решение по этому вопросу он примет не раньше осени.
«С выступлением на „Дакаре“-2021 определюсь лишь осенью. Все чемпионаты и события переносятся. Отложено внедрение нового регламента Формулы-1, так что мне нужно рассмотреть все вопросы и понять, буду ли я выступать на „Дакаре“ в следующем году. Если не приму участие в гонке в 2021 году, то сделаю это позже», — приводит слова испанца Marca.
Напомним, в 2020 году Фернандо Алонсо впервые участвовал в легендарном ралли-марафоне. Испанец выступал в классе внедорожников. Один из самых ярких моментов «Дакара»-2020 можно посмотреть по соответствующей ссылке.
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