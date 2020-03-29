Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо: с выступлением на «Дакаре»-2021 определюсь не раньше осени

Алонсо: с выступлением на «Дакаре»-2021 определюсь не раньше осени
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо ещё не определился, будет ли он выступать на ралли «Дакар» в 2021 году. По его словам, решение по этому вопросу он примет не раньше осени.

«С выступлением на „Дакаре“-2021 определюсь лишь осенью. Все чемпионаты и события переносятся. Отложено внедрение нового регламента Формулы-1, так что мне нужно рассмотреть все вопросы и понять, буду ли я выступать на „Дакаре“ в следующем году. Если не приму участие в гонке в 2021 году, то сделаю это позже», — приводит слова испанца Marca.

Напомним, в 2020 году Фернандо Алонсо впервые участвовал в легендарном ралли-марафоне. Испанец выступал в классе внедорожников. Один из самых ярких моментов «Дакара»-2020 можно посмотреть по соответствующей ссылке.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020