Экклстоун: мне нечего бояться коронавируса

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун находится в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости. В этих условиях Экклстоун уверен, что ему не следует опасаться коронавирусной инфекции.
«Мне нечего бояться коронавируса. Вместе с тем не чувствую, что у правительства есть согласие по вопросу, как сдержать пандемию в этой большой стране. Но это касается многих политиков.
Поражает, как политики расходятся во мнениях во время кризиса. Возьмите, к примеру, США. Трамп что-либо приказывают, а люди в Нью-Йорке делают иначе. Это приводит к неопределённости в массах. Лучшим примером служит Германия. Там политики забыли о разногласиях и говорят на одном языке. Так и должно быть.
Лично я не переживаю, что застрял на ферме. Это не проблема, здесь всегда есть чем заняться. У меня никогда не было столько информации о поведении кур. Теперь сам собираю яйца", — приводит слова Экклстоуна Auto Bild.
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