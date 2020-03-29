Экклстоун: мне нечего бояться коронавируса

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун находится в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости. В этих условиях Экклстоун уверен, что ему не следует опасаться коронавирусной инфекции.

«Мне нечего бояться коронавируса. Вместе с тем не чувствую, что у правительства есть согласие по вопросу, как сдержать пандемию в этой большой стране. Но это касается многих политиков.

Поражает, как политики расходятся во мнениях во время кризиса. Возьмите, к примеру, США. Трамп что-либо приказывают, а люди в Нью-Йорке делают иначе. Это приводит к неопределённости в массах. Лучшим примером служит Германия. Там политики забыли о разногласиях и говорят на одном языке. Так и должно быть.

Лично я не переживаю, что застрял на ферме. Это не проблема, здесь всегда есть чем заняться. У меня никогда не было столько информации о поведении кур. Теперь сам собираю яйца", — приводит слова Экклстоуна Auto Bild.