Тост: чтобы окупить расходы, нам нужно провести 10–15 гонок
Глава «Альфа Таури» Франц Тост считает, что командам Формулы-1 в нынешнем сезоне необходимо провести хотя бы от 10 до 15 этапов чемпионата мира. По его словам, лишь в таком случае затраченные ранее средства будут компенсированы.
«Руководство Формулы-1 нам поможет, если сумеет провести от 10 до 15 этапов. Если сезона не будет или мы проведём меньше этапов, то не сможем компенсировать расходы. Тогда командам придётся собраться и обсудить серьёзные меры. Речь не о том, чтобы что-либо заморозить, речь идёт даже о выживании Формулы-1. Полная отмена сезона потребует от команд решительных мер», — приводит слова Тоста GPblog.
Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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