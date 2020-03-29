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Тост: чтобы окупить расходы, нам нужно провести 10–15 гонок

Тост: чтобы окупить расходы, нам нужно провести 10–15 гонок
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост считает, что командам Формулы-1 в нынешнем сезоне необходимо провести хотя бы от 10 до 15 этапов чемпионата мира. По его словам, лишь в таком случае затраченные ранее средства будут компенсированы.

«Руководство Формулы-1 нам поможет, если сумеет провести от 10 до 15 этапов. Если сезона не будет или мы проведём меньше этапов, то не сможем компенсировать расходы. Тогда командам придётся собраться и обсудить серьёзные меры. Речь не о том, чтобы что-либо заморозить, речь идёт даже о выживании Формулы-1. Полная отмена сезона потребует от команд решительных мер», — приводит слова Тоста GPblog.

Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

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