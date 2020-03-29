Алонсо: сложно заставить себя тренироваться дома

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что в условиях тотального карантина и невозможности посещения спортивных залов ему достаточно сложно мотивировать себя на занятия спортом в домашних условиях.

«У меня есть небольшое преимущество, так как могу выйти и прогуляться в своём небольшом саду, могу подышать свежим воздухом. Но, честно говоря, сложно заставить себя тренироваться дома и искать для этого мотивацию.

Вместе с тем, чем быстрее мы защитим себя, тем быстрее всё закончится. Только вчера в IndyCar объявили о переносе гонки «500 миль Индианаполиса», но даже до этого не было особого желания подбирать шлем и готовиться к сумасшедшей гонке", — приводит слова Алонсо Marca.