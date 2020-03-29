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Риккардо: в Австралии Формула-1 играла с огнём

Риккардо: в Австралии Формула-1 играла с огнём
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями об отмене этапа Формулы-1 в Австралии, отметив, что руководство серии в тот момент «играло с огнём».

«В Мельбурне Формула-1 играла с огнём. Я стал параноиком и пытался вспомнить всех, с кем контактировал. В какой-то момент мысли о распространении коронавируса начинают пугать.

Когда узнал, что сезон в НБА приостановлен, стало ясно, что мы не должны думать о возможности проведения этапа. Когда этап наконец отменили, все словно сошли с ума, телефоны разрывались. Я покинул Мельбурн как можно быстрее. Вернулся в Перт и позвонил Максу Ферстаппену, спросил, что он планирует делать дальше. В воскресенье понял, что сейчас мог бы находиться в болиде, и только тогда мне стало по-настоящему обидно", — приводит слова Риккардо GPblog.

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