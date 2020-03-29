Феттель — о пандемии коронавируса: ситуацию нужно воспринимать всерьёз
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о пандемии коронавируса. По его словам, люди должны воспринимать угрозу заражения всерьёз.
«Не думаю, что смогу дать какие-то специальные советы. Но ситуацию следует воспринимать всерьёз. Следите за собой и другими, особенно за людьми старшего поколения. Соблюдайте дистанцию и мойте руки. Этих советов должно быть достаточно. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Относитесь с сочувствием к другим», — приводит слова немца Speedweek.
Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 660 тысяч случаев заражения опасным заболеванием, более 30 тысяч из них стали смертельными.
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