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Феттель — о пандемии коронавируса: ситуацию нужно воспринимать всерьёз

Феттель — о пандемии коронавируса: ситуацию нужно воспринимать всерьёз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о пандемии коронавируса. По его словам, люди должны воспринимать угрозу заражения всерьёз.

«Не думаю, что смогу дать какие-то специальные советы. Но ситуацию следует воспринимать всерьёз. Следите за собой и другими, особенно за людьми старшего поколения. Соблюдайте дистанцию и мойте руки. Этих советов должно быть достаточно. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Относитесь с сочувствием к другим», — приводит слова немца Speedweek.

Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 660 тысяч случаев заражения опасным заболеванием, более 30 тысяч из них стали смертельными.

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