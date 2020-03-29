Баттон назвал самую красивую машину, на которой он выступал в Формуле-1
Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон назвал самую красивую машину, которую он пилотировал в своей карьере в «Королевских гонках». Это болид «Хонды», на котором он выступал в 2006 году. Именно на этом болиде Баттон одержал свою первую победу.
«Хонда» RA106, на которой я одержал свою первую победу в карьере в 2006 году на «Хунгароринге». Это был очень эмоциональный момент для всей команды, упорно работавшей ради первой победы с конца 90-х годов. Наверное, это самая красивая моя машина в Формуле-1. Согласны со мной?" — написал в своём «инстаграме» Дженсон Баттон.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Дженсона Баттона.
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