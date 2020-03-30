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Экклстоун: стоит ввести отдельный чемпионат конструкторов и чемпионат команд

Экклстоун: стоит ввести отдельный чемпионат конструкторов и чемпионат команд
Авто / Формула-1 0

Почётный президент Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в Формуле-1 необходимо проводить раздельные чемпионаты конструкторов и команд.

«Стоит ввести отдельный чемпионат конструкторов и чемпионат команд. Я бы дал менее обеспеченным командам по два шасси и два двигателя на сезон и позволил бы им тратить по 30 млн фунтов стерлингов в год, в то время, как „Мерседес“ и „Феррари“ тратят в десять раз больше. У меня были бы специальные правила и положения, которые принимали бы во внимание вес болидов и мощность двигателя, чтобы у этих небольших команд были хорошие шансы подняться на подиум и выиграть гонку. В конце года команда, которая приложила бы максимум усилий в таких рамках бюджета выигрывала бы этот чемпионат», — приводит слова Берни Экклстоуна Daily Mail.

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