Возможный рекорд Райкконена оказался под угрозой из-за коронавируса

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен может не побить рекорд по количеству проведённых гран-при из-за коронавируса. На счету Райкконена 312 гонок и 315 Гран-при. В настоящий момент рекорд принадлежит Рубенсу Баррикелло, у которого 322 гонки.
Таким образом, учитывая отсутствие контракт на следующий сезон у финна, если в нынешнем сезоне Формуле-1 не удастся провести 11 этапов, рекорд Баррикелло может остаться действующим.
Рубенс Баррикелло удерживает этот рекорд уже почти 12 лет — он побил достижение предыдущего рекордмена Риккардо Патрезе в 2008 году.
В настоящий момент вторым гонщиком пелотона по количеству проведённых Гран-при является Льюис Хэмилтон — он принял участие в 250 гонках. Шанс на покорение достижения есть и у Фернандо Алонсо, если он сможет вернуться в пелотон в 2021 или 2022 году.
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