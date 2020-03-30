Хэмилтон призвал болельщиков сохранять оптимизм

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал болельщиков не терять бодрость духа в непростой ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.
«В это сложное время я молюсь и надеюсь, что вы находитесь дома со своими семьями или где-то ещё, где вы чувствуете себя в безопасности.
Я использую это время, чтобы поработать над собой, стать сильнее физически и духовно. Ментальное напряжение, которое все мы испытываем, может быть очень сильным. Просто помните, что вы не одиноки. Все вместе мы это переживём. Нужно найти время, чтобы наслаждаться тем, что у нас есть, и общаясь с близкими.
В последнее время я не слишком часто пишу, но я думаю обо всех вас и хочу, чтобы вы знали – я очень благодарен вам за любовь и поддержку. Настраиваю вас на позитив. Посылаю вам позитив издалека», — написал Хэмилтон.
Фото доступно на странице Льюиса в «Инстаграме».
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