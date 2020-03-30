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Ральф Шумахер считает, что звёздные пилоты могут временно отказаться от зарплат

Ральф Шумахер считает, что звёздные пилоты могут временно отказаться от зарплат
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса и последующего финансового кризиса даже крупные команды чемпионата мира окажутся под ударом.

«В настоящее время мы должны беспокоиться не только о маленьких командах, но и о больших. Сегодня никто не может предсказать, что случится с крупными корпорациями. Мы говорим о тысячах сотрудников и их семьях, которым в трудные времена каким-то образом приходится сводить концы с концами.

В «Феррари», например, сейчас больше думают о ситуации в Италии, нежели о том, как провести первую гонку в июле. Мы можем только надеяться, что это пройдёт быстро. Что касается финансовых проблем таких команд, как «Уильямс» и «Хаас», то я представить не могу, как они справятся. Они первыми подвергаются риску», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Одна из вещей, которая может помочь в текущей ситуации, по мнению Ральфа, это согласие высокооплачиваемых пилотов на временный отказ от контрактных гонораров. Он уверен, что на это, в частности, мог бы пойти шестикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон.

«У Льюиса есть отличная возможность сделать что-то подобное», — добавил Ральф.

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