Экклстоун полагает, что Феттелю следует уйти из «Феррари» в «Макларен»

Почётный президент Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что Себастьяну Феттелю не стоит продолжать карьеру в «Феррари», а лучше заняться поисками новой команды. В качестве варианта он предложил «Макларен».
«Думаю, что общая форма, которую Себастьян способен показывать, пострадала, после того как «Феррари» решила сделать его напарником Шарля Леклера. Я подозреваю, что он не видит в Маттиа Бинотто того сторонника, который ему нужен в данной ситуации. А на стороне Леклера ещё и его менеджер – сын президента ФИА. Поэтому Себастьяну лучше поискать альтернативные варианты на 2021 год. «Макларен» с силовыми установками «Мерседес» может стать одним из них», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.
Напомним, Феттель выступает в составе «Феррари» с 2015 года. Минувший сезон стал для него худшим в «Скудерии». В общем зачёте он стал лишь пятым и уступил напарнику по команде Шарлю Леклеру. По сообщениям итальянских СМИ, «Феррари» готова продолжить сотрудничество с немцем. Речь идёт об однолетнем контракте, но с сокращением зарплаты.
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