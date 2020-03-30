Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона

Подробная информация о заработках пилотов Формулы-1 держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве, они доступны только шести адвокатам. Однако портал RaceFans предоставил собственную сводную таблицу о доходах пилотов в 2020 году.



Таблица основана на данных, которые издание получила из частных разговоров с боссами команд и менеджерами пилотов.

Пилот Команда Доход в млн $ Льюис Хэмилтон «Мерседес» 40 Валттери Боттас «Мерседес» 8 Себастьян Феттель «Феррари» 30 Шарль Леклер «Феррари» 10 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 25 Александер Албон «Ред Булл» 2,5 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 8 Ландо Норрис «Макларен» 2 Эстебан Окон «Рено» 5 Даниэль Риккардо «Рено» 20 Даниил Квят «Альфа Таури» 2 Пьер Гасли «Альфа Таури» 2 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 8 Лэнс Стролл «Рейсинг Пойнт» 3 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 5 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1 Ромен Грожан «Хаас» 7 Кевин Магнуссен «Хаас» 5 Николас Латифи «Уильямс» 1 Джордж Расселл «Уильямс» 1