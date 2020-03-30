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Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона

Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Подробная информация о заработках пилотов Формулы-1 держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве, они доступны только шести адвокатам. Однако портал RaceFans предоставил собственную сводную таблицу о доходах пилотов в 2020 году.

Таблица основана на данных, которые издание получила из частных разговоров с боссами команд и менеджерами пилотов.

ПилотКомандаДоход в млн $
Льюис Хэмилтон«Мерседес»40
Валттери Боттас«Мерседес»8
Себастьян Феттель«Феррари»30
Шарль Леклер«Феррари»10
Макс Ферстаппен«Ред Булл»25
Александер Албон«Ред Булл»2,5
Карлос Сайнс-младший«Макларен»8
Ландо Норрис«Макларен»2
Эстебан Окон«Рено»5
Даниэль Риккардо«Рено»20
Даниил Квят«Альфа Таури»2
Пьер Гасли«Альфа Таури»2
Серхио Перес«Рейсинг Пойнт»8
Лэнс Стролл«Рейсинг Пойнт»3
Кими Райкконен«Альфа Ромео»5
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»1
Ромен Грожан«Хаас»7
Кевин Магнуссен«Хаас»5
Николас Латифи«Уильямс»1
Джордж Расселл«Уильямс»1
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