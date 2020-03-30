Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона
Подробная информация о заработках пилотов Формулы-1 держится в тайне. Все ведомости находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве, они доступны только шести адвокатам. Однако портал RaceFans предоставил собственную сводную таблицу о доходах пилотов в 2020 году.
Таблица основана на данных, которые издание получила из частных разговоров с боссами команд и менеджерами пилотов.
|Пилот
|Команда
|Доход в млн $
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|40
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|8
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|30
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|10
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|25
|Александер Албон
|«Ред Булл»
|2,5
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|2
|Эстебан Окон
|«Рено»
|5
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|20
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|2
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|2
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|8
|Лэнс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|3
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|5
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|7
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|5
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1
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