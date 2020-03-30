Клэр Уильямс рассказала, что у её команды нет желания строить «розовый „Мерседес“»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что подход «Рейсинг Пойнт», которая создала новый болид на основе прошлогоднего «Мерседеса», не будет использоваться в её команде.



«Думаю, что «Рейсинг Пойнт» и «Хаас» действуют в соответствии с регламентом, это их выбор. У нас же совершенно иной подход. Мы предпочитаем иметь собственные производственный и операционный отделы в команде. И, вы знаете, я не собираюсь это менять.



У этих команд, видимо, нет такой возможности, поэтому они выбирают другую экономическую модель. Каждый коллектив на пит-лейне поступает так, как выгодно ему. Мы доказали эффективность своей бизнес-модели в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Лишь последние два сезона были неудачными. Но это вовсе не из-за того, что у нас не было «розового «Мерседеса». Мы не справились по другим причинам», — приводит слова Уильямс Сrash.net.



Недавно израильский тест-пилот «Уильямса» Рой Ниссани сыграл на пианино музыкальную тему Формулы-1.