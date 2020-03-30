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В Великобритании одобрили инновационные аппараты ИВЛ, произведённые «Мерседесом»

В Великобритании одобрили инновационные аппараты ИВЛ, произведённые «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Аппараты искусственной вентиляции лёгких, произведённые «Мерседесом», были одобрены для использования в Великобритании, сообщает официальный сайт команды.

Особенностью аппарата, созданного инженерами «Мерседеса», является то, что кислород подаётся в лёгкие без использования вентилятора. Аппарат работает, вдавливая кислородно-воздушную смесь в рот и нос с постоянной скоростью, сохраняя дыхательные пути открытыми и увеличивая количество кислорода, поступающего в лёгкие.

Теперь устройства ждут клинические испытания. В случае успеха «Мерседес» сможет произвести тысячи таких аппаратов, которые облегчат лечение заражённых коронавирусной инфекцией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.

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