В Венгрии не уверены в том, что Гран-при Формулы-1 состоится в срок

Венгерский журналист Кароли Мехель выразил сомнения, что Гран-при Венгрии состоится.



«У нас не так много заражённых коронавирусом. Но пик ещё не пройден. Если повезёт, отсрочим его до лета. Проведение этапа Формулы-1 будет зависеть не только от обстановки в Венгрии, но и от происходящего в других государствах. Сейчас на „Хунгароринге“ отменены все гонки в апреле и мае.



Сразу понимал, что гонка в Баку не состоится в срок. Старт сезона во Франции или Австрии — более реальный вариант. Теперь же вообще с трудом представляю, как Италия, Испания и Франция смогут принять этап в нынешнем сезоне.



Считаю, будет 10 или 12 гонок. Статус чемпионата мира от этого точно не пострадает», — приводит слова Кароли Speed Week.