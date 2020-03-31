Специалист-биохимик прокомментировал идею Марко о заражении пилотов коронавирусом

Биохимик Доу де Бур из Университета Маастрихта (Нидерланды) раскритиковал консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который предлагал заразить своих пилотов коронавирусом, чтобы они выработали иммунитет. Специалист заявил, что никто не может «играть с человеческими жизнями».



«Это медико-этическое обсуждение, и не думаю, что руководитель команды должен рисковать здоровьем своих сотрудников. Коронавирус более непредсказуем, чем обычный грипп. Я понимаю мысли Марко, так как он хотел бы выработать иммунитет для своих пилотов. Но в то время, когда все правительства говорят о том, чтобы добиться этого для всех граждан, Марко думает только о своих гонщиках. Сейчас мы видим, что даже здоровые молодые люди также могут серьёзно заболеть и даже умереть», — приводит слова де Бура GrandPX.news.



Ранее Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло бы им на пользу.

Квята хотели заразить коронавирусом. Как такое вообще можно было придумать?! 76-летний автор идеи к врачам не ходил, но считает, что сам опасным заболеванием уже переболел.