Участница RDS снялась в музыкальном клипе

Екатеринбургская гонщица Екатерина Набойченко, выступающая в российской дрифт-серии RDS GP, стала одним из героев нового музыкального клипа. Спортсменка снялась в ролике на песню Левана Горозии «Никто, кроме нас».

«Сегодня состоялась долгожданная премьера клипа на песню Левана Горозии „Никто, кроме нас“. Было очень круто сделать свой маленький вклад в такую крутую работу. Надеюсь, вам она тоже понравится, ведь эта песня — про нас!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Судя по видео, съёмки проходили в Подмосковье на реконструированной трассе ADM Raceway, по которой дрифтер проехала на своём оранжевом Nissan Skyline R34.

Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале Левана Горозии.