Участница RDS снялась в музыкальном клипе
Екатеринбургская гонщица Екатерина Набойченко, выступающая в российской дрифт-серии RDS GP, стала одним из героев нового музыкального клипа. Спортсменка снялась в ролике на песню Левана Горозии «Никто, кроме нас».
«Сегодня состоялась долгожданная премьера клипа на песню Левана Горозии „Никто, кроме нас“. Было очень круто сделать свой маленький вклад в такую крутую работу. Надеюсь, вам она тоже понравится, ведь эта песня — про нас!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».
Судя по видео, съёмки проходили в Подмосковье на реконструированной трассе ADM Raceway, по которой дрифтер проехала на своём оранжевом Nissan Skyline R34.
Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале Левана Горозии.
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