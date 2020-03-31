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Участница RDS снялась в музыкальном клипе

Участница RDS снялась в музыкальном клипе
Авто / Russian Drift Series 0

Екатеринбургская гонщица Екатерина Набойченко, выступающая в российской дрифт-серии RDS GP, стала одним из героев нового музыкального клипа. Спортсменка снялась в ролике на песню Левана Горозии «Никто, кроме нас».

«Сегодня состоялась долгожданная премьера клипа на песню Левана Горозии „Никто, кроме нас“. Было очень круто сделать свой маленький вклад в такую крутую работу. Надеюсь, вам она тоже понравится, ведь эта песня — про нас!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Судя по видео, съёмки проходили в Подмосковье на реконструированной трассе ADM Raceway, по которой дрифтер проехала на своём оранжевом Nissan Skyline R34.

Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале Левана Горозии.

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