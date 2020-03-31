Браун: у Шумахера были проблемы и конфликты с другими пилотами, а Хэмилтон их избегает

Спортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун, который работал вместе с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, рассказал о преимуществе этих пилотов над остальными. А также отметил, что британец меньше конфликтует с другими гонщиками.



«Нужно отметить, что если вы, например, профессиональный футболист, то за вами будет стоять целая группа специалистов: тренер, врач, диетолог, физиотерапевт. Именно они отвечают за вашу подготовку, помогая добиваться максимальных результатов. В случае с пилотами Формулы-1 такого нет.

Когда они покидают трассу вечером в воскресенье, то могут проваляться в кровати до следующего четверга, если захотят. Команды не оказывают структурной помощи гонщикам по поддержанию физической и психологической формы. Поэтому любой, кто добивался успеха в Формуле-1, был невероятно инициативен. Всю работу по подготовке нужно брать на себя.

В своё время Михаэль Шумахер вывел подготовку гонщиков на другой уровень, показав всем, чего можно добиться. Сейчас так действуют многие. Льюис пригласил специалистов, помогающих ему гарантировать, что он всё время находится на пике формы. Но для этого нужны огромные внутренние усилия и высокая самоорганизация.



Мы видели немало талантливых пилотов, которые не добивались настоящих успехов, убивая свой талант. У Льюиса же есть невероятное желание побеждать и добиваться успеха в нашем спорте. Поэтому он год за годом работает над этим.

Хэмилтон редко допускает ошибки, не ввязывается в споры, не конфликтует с другими пилотами. Он спокоен, сконцентрирован, уверен в себе. У Шумахера конфликты с соперниками были, как и другие проблемы, а Льюис их старательно избегает. И гонщики относятся к нему с огромным уважением.

Хэмилтон демонстрирует отличный баланс во всём, что он делает. В своё время я был удивлён его образом жизни. Мне казалось, что он не соответствует привычному образу гонщика Формулы- 1. Льюис же заставил всё это работать на себя. Он всегда в форме, всегда готов добиваться максимума. Это сказывается на результатах», — приводит слова Брауна Daily Express cо ссылкой на официальный журнал Формулы-1.