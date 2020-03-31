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Автодром в Индии, принимавший Гран-при Формулы-1, переоборудовали в карантинный центр

Автодром в Индии, принимавший Гран-при Формулы-1, переоборудовали в карантинный центр
Авто / Формула-1 0

Автодром недалеко от Нью-Дели, на котором с 2011 по 2013 год проводился Гран-при Индии, временно переоборудуют в карантинный центр для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Autosport.

В центре будут размещаться рабочие-мигранты, которые планируют покинуть Нью-Дели, после того как в Индии с 25 марта был введён 21-дневный карантин.

В Индии в последние дни наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19. Власти опасаются, что десятки тысяч рабочих захотят покинуть столицу, при этом они могут распространить вирус в небольших городах и деревнях.

Отмечается, что основные части автодрома, включая саму трассу, будут оцеплены. Но местные власти по-прежнему уверены в том, что в спортивном городке смогут разместиться более 5000 человек.

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