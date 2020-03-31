Норрис: в виртуальных гонках нервничаю сильнее, чем в реальных

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что во время гонок на симуляторах нервничает сильнее, чем когда он управляет реальной машиной Формулы-1.
«Почему-то я сильно нервничаю, когда участвую в онлайн-гонках. Больше, чем в реальной квалификационной сессии. Возможно, это связано с тем, что онлайн симулятор не даёт прилива адреналина, который подавляет панику.
В симрейсинге ты сидишь в комфортном кресле и в буквальном смысле ничего не делаешь, кроме постоянных поворотов руля. Поэтому думаешь о разных вещах. Это всё отвлекает, и я начинаю нервничать. Мне буквально начинает трясти, поэтому всегда запарываю свои квалификационные круги», – приводит слова Норриса Motorsport.
Ландо вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном участвует в виртуальном турнире Real Racers Never Quit.
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