Брандл считает, что Формуле-1 было бы проще всего начать сезон в Сильверстоуне

Первая честь сезона-2020 в Формуле-1 пройдёт в Европе, наиболее предпочтительным для старта чемпионата является Сильверстоун, такое мнение выразил комментатора Sky Sport F1 Мартин Брандл.
Напомним, первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Этап в Монреале значится восьмым в календаре. Однако эксперты скептически оценивают возможность провести первую гонку сезона именно в Канаде.
«Я считаю, что всю первую половину сезона в этом году мы проведём в Европе. Семь команд базируются в Великобритании, с точки зрения логистики это проще всего», — приводит слова Брандла Auto Motor und Sport.
Проведение первого этапа в Европе имеет смысл по материально-техническим причинам. Болиды могут быть переправлены на грузовиках, а с заказом транспортных самолетов в Канаду могут возникнуть проблемы. Сейчас на них очень большой спрос и высокая цена.
Кроме того, проведение Гран-при Великобритании в качестве стартового этапа будет имеет исторический шарм. Формула-1 сможет отпраздновать 70-летие в месте, где всё началось 13 мая 1950 года.
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