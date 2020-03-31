Марко пояснил идею о преднамеренном заражении коронавирусом Квята и других пилотов «РБ»

Вчера, 30 марта, в СМИ появилась информация, что руководитель молодёжной программы «Ред Булл» Хельмут Марко вынашивал идею заразить коронавирусом пилотов «Альфа Таури», «Ред Булл» и других воспитанников программы.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию, что заставило Марко объясниться.
«Конечно, я не говорил о преднамеренном заражении. Это было вырвано из контекста. Все австрийские медиа только и говорят о коронавирусе. Могу определённо сказать вам, что я не из тех, кто посылает своих детей на войну. Необходимо оставаться осторожным и держать распространение пандемии под контролем.
Но нужно тщательно всё изучать. Уверен, что я перенёс заболевание в феврале. На протяжении 10 дней у меня были симптомы, которые связывают с коронавирусом. Но в Мельбурне мне было уже лучше. Когда я возвращался из Австралии, то останавливался в ОАЭ. В аэропорту были тысячи людей, но я не заразился. Вероятно, у меня уже выработался иммунитет.
Если люди моего возраста способны переносить болезнь, определённо, что молодые и хорошо натренированные атлеты справятся с ней и для них последствия будут гораздо меньше. Потому мы изучали возможность создать для них тренировочный лагерь. Кроме того это помогло бы ребятам отвлечься и поддерживать себя в форме. Но у нас не было мыслей специально заражать их», — приводит слова Марко F1-Insider.
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