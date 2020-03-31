Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бывший босс Шумахера: к счастью, у России есть Путин, а у Италии — надежда

Бывший босс Шумахера: к счастью, у России есть Путин, а у Италии — надежда
Авто / Формула-1 0

Бывший босс ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе, успевший поработать с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, поделился мыслями о кризисе, связанном с пандемией коронавируса.

Судя по всему, Бриаторе недоволен тем, что итальянским медикам не хватает средств защиты. В качестве примера управления государством во время пандемии функционер привёл президента Российской Федерации Владимира Путина.

«К счастью, у России есть Путин, а у Италии — надежда. Тем временем врачи и медицинские работники сражающиеся на передовой, по-прежнему ждут маски и средства защиты», — написал Бриаторе на своей странице в «Инстаграме».

К записи было прикреплено видео, в котором Владимир Путин предлагает меры по борьбе со спекулянтами в аптечных сетях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020