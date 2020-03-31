Бывший босс Шумахера: к счастью, у России есть Путин, а у Италии — надежда

Бывший босс ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе, успевший поработать с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, поделился мыслями о кризисе, связанном с пандемией коронавируса.

Судя по всему, Бриаторе недоволен тем, что итальянским медикам не хватает средств защиты. В качестве примера управления государством во время пандемии функционер привёл президента Российской Федерации Владимира Путина.

«К счастью, у России есть Путин, а у Италии — надежда. Тем временем врачи и медицинские работники сражающиеся на передовой, по-прежнему ждут маски и средства защиты», — написал Бриаторе на своей странице в «Инстаграме».

К записи было прикреплено видео, в котором Владимир Путин предлагает меры по борьбе со спекулянтами в аптечных сетях.