Алонсо пожертвовал на борьбу с пандемией 300 тыс. масок и 4 тыс. средств защиты

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо включился в борьбу с пандемией коронавируса. Пресс-служба UNICEF на странице организации в «Твиттере» поблагодарила испанца за вклад в борьбу с болезнью.

«Хотим поблагодарить нашего посла Фернандо Алонсо за вклад, который поможет нам продолжать защищать тех, кто защищает нас. Спасибо, что всегда остаёшься с нами. Твоя солидарность позволяет нам двигаться вперёд», — говорится в сообщении.

К посту прикреплено фото, в котором указано, чем именно помог испанец организации. В частности, он пожертвовал на борьбу с пандемией 300 тыс. масок и 4 тыс. средств индивидуальной защиты.

Соответствующий твит можно увидеть на странице UNICEF ComitéEspañol в «Твиттере».