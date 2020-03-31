У менеджера пилота программы «Ред Булл» диагностирован коронавирус

Менеджер пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випса Марко Асмер заразился коронавирусом, сообщает Yahoo Sports.

Вероятнее всего, Асмер подхватил опасное заболевание во время официальных тестов Супер Формулы в Японии.

«После тестов Супер Формулы в Японии у Асмера диагностировали коронавирус. Это было подтверждено лабораторными исследованиями. В данный момент мы подвергаем тестам сотрудников команды. Устанавливаем всех лиц, с которыми мог контактировать Асмер. Будем сообщать о новой информации, как только она будет доступна», — говорится в заявлении Mugen Teams, цвета которой защищает Випс в Супер Формуле.

Напомним, ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предложил заразить коронавирусом всех пилотов программы, но позже пояснил, что этот вариант никогда не рассматривался всерьёз.