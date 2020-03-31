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У менеджера пилота программы «Ред Булл» диагностирован коронавирус

У менеджера пилота программы «Ред Булл» диагностирован коронавирус
Авто / Формула-1 0

Менеджер пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випса Марко Асмер заразился коронавирусом, сообщает Yahoo Sports.

Вероятнее всего, Асмер подхватил опасное заболевание во время официальных тестов Супер Формулы в Японии.

«После тестов Супер Формулы в Японии у Асмера диагностировали коронавирус. Это было подтверждено лабораторными исследованиями. В данный момент мы подвергаем тестам сотрудников команды. Устанавливаем всех лиц, с которыми мог контактировать Асмер. Будем сообщать о новой информации, как только она будет доступна», — говорится в заявлении Mugen Teams, цвета которой защищает Випс в Супер Формуле.

Напомним, ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предложил заразить коронавирусом всех пилотов программы, но позже пояснил, что этот вариант никогда не рассматривался всерьёз.

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