Редкие кадры уникальной техники пилотажа Сенны. Видео

Бывший тест-пилот «Макларена» Джонатан Палмер вспомнил, в чём заключалась уникальность техники пилотирования Айртона Сенны. По его словам, в те моменты, когда большинство гонщиков пытались плавно открывать газ, бразилец буквально втапливал педаль в пол.



«На выходе из поворотов уникальная техника Сенны была очевидна. В то время как я постепенно увеличивал бы открытие дросселя, Айртон начинал это делать очень резко. Он несколько раз сильно бил по педали газа, стараясь получить максимальное ускорение для болида», — приводит слова Палмера Wheels 24.



Уникальная техника пилотажа Сенны хорошо видна на записи, где он управляет Honda NSX на трассе в «Сузуке».

Видео доступно на странице RoppongiDude в YouTube.

Айртон Сенна погиб 1 мая 1994 года на гонке Гран-при Сан-Марино. За свою карьеру он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Он становился чемпионом мира в 1988, 1990 и 1991 годах.