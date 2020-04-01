Редкие кадры уникальной техники пилотажа Сенны. Видео

Бывший тест-пилот «Макларена» Джонатан Палмер вспомнил, в чём заключалась уникальность техники пилотирования Айртона Сенны. По его словам, в те моменты, когда большинство гонщиков пытались плавно открывать газ, бразилец буквально втапливал педаль в пол.
«На выходе из поворотов уникальная техника Сенны была очевидна. В то время как я постепенно увеличивал бы открытие дросселя, Айртон начинал это делать очень резко. Он несколько раз сильно бил по педали газа, стараясь получить максимальное ускорение для болида», — приводит слова Палмера Wheels 24.
Уникальная техника пилотажа Сенны хорошо видна на записи, где он управляет Honda NSX на трассе в «Сузуке».
Видео доступно на странице RoppongiDude в YouTube.
Айртон Сенна погиб 1 мая 1994 года на гонке Гран-при Сан-Марино. За свою карьеру он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Он становился чемпионом мира в 1988, 1990 и 1991 годах.
- 1 апреля 2020
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57
-
12:58
-
11:45
-
10:31
-
10:18
-
09:38
-
00:53
- 30 марта 2020
-
23:58
-
23:30
-
21:36
-
19:38
-
18:45
-
17:35
-
16:45
-
15:35
-
14:56
-
13:39
-
11:52
-
10:49
-
10:17
-
09:56