Баттон: зарплаты пилотов надо включить в бюджетный лимит команд

Продолжающийся во всём мире кризис не мог оставить в стороне Формулу-1, и всё чаще специалисты поднимают вопрос о размерах зарплат пилотов. Экс-чемпион мира Дженсон Баттон считает, что не все гонщики готовы пойти на сокращение окладов, но он видит выход в том, чтобы включить контракты пилотов в общий бюджетный лимит коллективов Ф-1.
«Это очень сложный вопрос. У нас есть шесть или семь пилотов, которые зарабатывают очень большие деньги. А остальная часть решётки – нет. Некоторые и вовсе сами приносят в команды деньги свои спонсоров.
Но всё-таки его несколько пилотов, которые получают фантастические гонорары. Зарплаты выросли по сравнению с тех пор, как я был гонщиком Ф-1. А там, где много денег, там всегда сложности.
Например, вам дали контракт с определённой суммой денег, а теперь предлагают отказаться от части в пользу команды. Это должно произойти в нынешней ситуации. Но пилоты иначе воспринимают это. Возможный выход – включить зарплаты гонщиков в бюджетный лимит. Команды сами будут решать, сколько платить пилоту, а сколько тратить на развитие», — приводит слова Баттона Planet F1.
- 1 апреля 2020
-
13:12
-
12:23
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57
-
12:58
-
11:45
-
10:31
-
10:18
-
09:38
-
00:53
- 30 марта 2020
-
23:58
-
23:30
-
21:36
-
19:38
-
18:45
-
17:35
-
16:45
-
15:35
-
14:56
-
13:39
-
11:52
-
10:49