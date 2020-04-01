Баттон: зарплаты пилотов надо включить в бюджетный лимит команд

Продолжающийся во всём мире кризис не мог оставить в стороне Формулу-1, и всё чаще специалисты поднимают вопрос о размерах зарплат пилотов. Экс-чемпион мира Дженсон Баттон считает, что не все гонщики готовы пойти на сокращение окладов, но он видит выход в том, чтобы включить контракты пилотов в общий бюджетный лимит коллективов Ф-1.



«Это очень сложный вопрос. У нас есть шесть или семь пилотов, которые зарабатывают очень большие деньги. А остальная часть решётки – нет. Некоторые и вовсе сами приносят в команды деньги свои спонсоров.

Но всё-таки его несколько пилотов, которые получают фантастические гонорары. Зарплаты выросли по сравнению с тех пор, как я был гонщиком Ф-1. А там, где много денег, там всегда сложности.

Например, вам дали контракт с определённой суммой денег, а теперь предлагают отказаться от части в пользу команды. Это должно произойти в нынешней ситуации. Но пилоты иначе воспринимают это. Возможный выход – включить зарплаты гонщиков в бюджетный лимит. Команды сами будут решать, сколько платить пилоту, а сколько тратить на развитие», — приводит слова Баттона Planet F1.

Квят в сезоне-2020 Формулы-1 заработает в 20 раз меньше Хэмилтона