Норрис: возможно, выбрею свой четвёртый номер на голове

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что частично сдержит обещание, данное во время одного из стримов. Гонщик заявил, что побреется налысо, если сможет собрать $ 10 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса.



Ландо удалось собрать $ 12 тыс. Но в итоге он отказался полностью брить голову, заявив, что обойдётся очень короткой стрижкой.



«Нет! Я оставлю немного волос. Всё это запланировано на 2 апреля. Я уже заказал машинку для стрижки и теперь жду, когда мне её привезут.



Понятия не имею, какие бывают насадки для разной длины волос, поскольку обычно меня стригут ножницами, а не машинкой. С этим предстоит разобраться. Я собираюсь брить голову налысо, хочу снять 95% от нынешней длины волос. Возможно, я выбрею мой четвёртый номер или логотип. Хорошая идея, надо подумать», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.



Ранее пилот выложил расписание ближайших стримов на своём Twitch-канале. Трансляция «Лысый Норрис» начнётся 2 апреля в 19:00 мск.

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