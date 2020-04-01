Росберг: я выкинул смартфон из своей жизни, в эти дни он может свести с ума

У бывшего чемпиона Формулы-1 Нико Росберга есть собственная стратегия по преодолению кризиса с коронавирусом. Она включает в себя устранение всех помех из внешнего мира. Нико рассказал, что он со своей семьёй сейчас находится в доме на Ибице, где у него есть возможность играть с детьми, медитировать и заниматься спортом.



«Я выкинул смартфон из своей жизни. В противном случае в данный момент можно сойти с ума», — приводит слова Росберга F1i.



Нико признался, что теперь пользуется старым кнопочным телефоном. Он проверяет электронную почту два раза в день. Но в остальном, по его словам, старается быть подальше от внешнего мира.



Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира.