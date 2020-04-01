Гонщик MotoGP Янноне отстранён на 18 месяцев за употребление допинга

Международная мотоциклетная федерация на очередном заседании, которое состоялось 31 марта, утвердила дисквалификацию итальянца Андреа Янноне. Ему запрещено участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIM в течение 18 месяцев. Об этом сообщается на сайте федерации.



Напомним, во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-проба А Янноне дала положительный результат на запрещённое вещество. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, который также показал наличие допинга.



Ранее дисциплинарный суд постановил считать Янноне временно отстранённым до вынесения основного вердикта. Именно с этой даты, 17 декабря 2019 года, и будет отсчитываться его дисквалификация. Она закончится 16 июня 2021 года.



Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.

Янноне уверен, что его невиновность будет доказана