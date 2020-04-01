Баттон назвал шестерых лучших пилотов современной Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон назвал шесть лучших гонщиков. Он выбирал их из числа тех, с кем ему доводилось выступать в одно время.



«Я назову шесть гонщиков. Из числа тех, с кем мне довелось выступать. Так я хотя бы смогу судить об их возможностях. Мне всегда было сложно делать сравнения, например, между Фанхио и Хэмилтоном.



Включу в список Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. Они были моими напарниками. Оба невероятно талантливы, но в разных вещах.



Себастьян Феттель. Завоевать четыре титула подряд – это очень серьёзное достижение.



Я должен также назвать Макса Ферстаппена. Да, я не гонялся с ним много лет. Но видел его выступления в сложнейших условиях, как на Гран-при Бразилии 2016 года. Это было что-то невероятное. Он выжимал из машины абсолютно все её возможности. Каждый раз при подъезде к первому повороту казалось, что он потерял контроль. Любой другой гонщик уже раз пять разбил бы машину, а он всё продолжал.



Ещё двух гонщиков я назову из того времени, когда я только начинал карьеру. Мика Хаккинен, а также, очевидно, великий Михаэль Шумахер», – приводит слова Баттона Planet F1.