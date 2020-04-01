Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гран-при Китая может пройти 18 октября

Гран-при Китая может пройти 18 октября
Авто / Формула-1 0

Организаторы китайского чемпионата Формулы-4 представили новый календарь на сезон 2020 года. Первые гонки серии на китайской территории пройдут 23 и 24 мая.

Планировалось, что 17 и 18 октября серия приедет на трассу в Шанхае, однако этап был перенесён, что может говорить о том, что на этот уик-энд запланирована гонка Формулы-1, сообщает Formula Scout.

На 11 октября в календаре Формулы-1 запланирован Гран-при Японии, так что с точки зрения логистики было бы логично провести китайский гран-при сразу после этапа в Японии.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020