Гран-при Китая может пройти 18 октября

Организаторы китайского чемпионата Формулы-4 представили новый календарь на сезон 2020 года. Первые гонки серии на китайской территории пройдут 23 и 24 мая.
Планировалось, что 17 и 18 октября серия приедет на трассу в Шанхае, однако этап был перенесён, что может говорить о том, что на этот уик-энд запланирована гонка Формулы-1, сообщает Formula Scout.
На 11 октября в календаре Формулы-1 запланирован Гран-при Японии, так что с точки зрения логистики было бы логично провести китайский гран-при сразу после этапа в Японии.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
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