Вольф: будем сотрудничать с «Мерседесом» ещё несколько лет
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз опроверг слухи о возможном уходе в «Астон Мартин».
«Слухи, что могу стать главой „Астон Мартин“ не имели под собой фундамента. Мой приоритет в Формуле-1 — сотрудничество с „Даймлером“. Инвесторы во главе с Лоуренсом Строллом приобрели акции „Астон Мартина“. Это финансовый вопрос. Речи о роли для меня в „Астон Мартине“ не велось.
Наша команда великолепно работает на бренд „Мерседеса“ в Формуле-1, будем успешно сотрудничать ещё несколько лет. Я уже восьмой год в команде, мне нравится работать с этими людьми. Обсуждаю наше будущее с Олой Каллениусом, и мы разговариваем о том, как дальше будем работать вместе», — цитирует Тото Вольфа ORF.
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