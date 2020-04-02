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«Макларен» уволит часть сотрудников, пилоты добровольно предложили сократить им зарплату

«Макларен» уволит часть сотрудников, пилоты добровольно предложили сократить им зарплату
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» временно уволила часть сотрудников в связи с пандемией коронавируса. При этом пилоты команды Ландо Норрис и Карлос Сайнс согласились на сокращение зарплат, сообщает Daily Mail. По информации источника, ту же инициативу проявил руководитель команды Зак Браун.

«Команда «Макларен» временно увольняет часть своих сотрудников. «Эти меры направлены на защиту рабочих мест в краткосрочной перспективе, чтобы наши сотрудники возвращались к работе на полную ставку по мере восстановления экономики», — гласит сообщение команды.

Предполагается, что другие команды последуют примеру «Макларена». В данный момент Льюис Хэмилтон ведёт переговоры с командой о сокращении своей зарплаты, то же самое делают Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

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