Сбой компьютера не дал Ферстаппену оформить очередной победный дубль в виртуальном турнире

В виртуальной серии Real Racers Never Quit состоялся очередной, пятый, этап. Гонщики соревновались на трассе «Интерлагос», управляя машинами GTE. Перед началом этапа пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно лидировал в общем зачёте, опережая ближайшего преследователя Кевина ван дер Линде на 118 очков. Во время виртуальной гонки в Бразилии он был близок к очередному победному дублю.
В первой гонке Макс взял поул и уверенно реализовал его, финишировав первым. За его спиной за вторую позицию боролись Ландо Норрис и Агустин Канапино. Пилот «Макларена» оказался сильнее в этом сражении. Канапино финишировал третьим.
На разминке перед второй гонкой Ферстаппен неожиданно отсоединился от сервера и не смог побороться за вторую победу.
«Мой компьютер сломался», — рассказал позже Макс.
В его отсутствие поул взял Норрис. Но Ландо так и не смог конвертировать его в первую победу. Он боролся с Айханканом Гювеном, но всё же уступил. На финише пилотов разделили три десятые секунды. Третьим стал бывший пилот молодёжных программ «Ред Булл» и БМВ Деннис Маршалл.
Видео гонок доступно на странице Team RedLine в YouTube.
Заключительный этап Real Racers Never Quit состоится 3 апреля.
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