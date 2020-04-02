Злобин поддержал идею Марко, предлагавшего заразить Квята и других пилотов коронавирусом

Чемпион мира в гонках на выносливость и бывший тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин поделился мыслями об идее консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который предложил заразить коронавирусом собственных пилотов.



Ранее Марко рассказал, что предлагал устроить перед началом сезона совместный лагерь для всех пилотов программы, включая Макса Ферстаппена, Александера Албона, Пьера Гасли, Даниила Квята. При этом он отметил, что если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло бы им на пользу.



«Очень жёстко было сказано, но, боюсь, где-то он прав. Если кто-то с таким гиперздоровьем, как у пилотов Формулы-1, и такой же гиперсистемой медицинского обслуживания, как здесь, заразится и переболеет этим вирусом в стационаре, в итоге всё должно быть в порядке. У пилота выработается к этой заразе иммунитет. Эти молодые люди просто прожуют, высморкаются и выздоровеют», — приводит слова Злобина Sportbox.

Специалист-биохимик прокомментировал идею Марко о заражении пилотов коронавирусом